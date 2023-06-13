Число жертв в Кривом Роге растет, — ОВА

Он отметил, что три вражеских ракеты были сбиты силами ВК «Восток», но несколько все же ударили по городу. Так, в результате попадания по пятиэтажке, по предварительным данным, погибли три человека, 25 — получили ранения, из них 19 были госпитализированы. Под завалами все еще находятся люди.

«Горят квартиры с первого по пятый этажи. Огонь охватил 700 кв м. Его укрощают спасатели», — отметил Лысак.

Руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что под завалами находятся предположительно 7 человек.

Также россияне попали в частное предприятие, под завалами склада оказались люди. Пока известно о трех пострадавших, их госпитализировали. На месте работают спасатели — ищут людей под завалами. Кроме этого, избиты 6 легковых автомобилей.

Еще 4 травмированных — на другой локации. Там горели здание и авто. Пожар уже потушен.

Пострадало и автомобильное предприятие. Загорелась грузовая техника. Пламя уже потушили. Там разрушено хозяйственное сооружение.

Кроме того, повреждения есть в спасательном подразделении.