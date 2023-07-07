Число жертв ракетного удара по Львову резко возросло

Сегодня во всем мире отмечается Всемирный день шашлыка. Это одно из самых старых блюд в мире. Считается, что «первооткрывателями» шашлыка были кочевые племена Азии, но первые упоминания об этом блюде можно встретить во времена античности. Ученые-историки считают, что популярность шашлыка…

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