Число пострадавших в результате вражеского обстрела Каменского района возросло до 4

В результате вражеского обстрела Каменского района ранены четыре человека, сообщил глава ОВА Сергей Лысак.
Кроме 22-летнего мужчины и 32-летней женщины, о которых сообщалось ранее, от атаки пострадали две женщины – 37 и 58 лет. Об их состоянии пока не сообщается, однако в настоящее время обе пострадавшие находятся под наблюдением медиков.
Кроме того, в ОВА сообщили об очередной атаке врага на Никопольщину. Атаковали тяжелой артиллерией и БПЛА.
Самое главное – погибших и раненых нет. Есть разрушение. В Никополе повреждены 5 жилых домов, 3 хозяйственные постройки, гимназия и линии электропередач. Также произошло возгорание. В Марганецкой общине изуродован автомобиль.
Обновляется информация о последствиях атаки в Мировской общине. Там обследуют территорию.
По состоянию на 18:45 в Днепре и области объявлена воздушная тревога. В ОВА призывают позаботиться о собственной безопасности и близких.
Напомним, 11 сентября днем враг атаковал Каменский район: есть погибший.
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