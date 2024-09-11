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Число пострадавших в результате вражеского обстрела Каменского района возросло до 4

Сегодня 18:46
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Из-за вражеской атаки в Каменском районе пострадали четыре человека.

Новости Днепра про Число пострадавших в результате вражеского обстрела Каменского района возросло до 4

В результате вражеского обстрела Каменского района ранены четыре человека, сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

Кроме 22-летнего мужчины и 32-летней женщины, о которых сообщалось ранее, от атаки пострадали две женщины – 37 и 58 лет. Об их состоянии пока не сообщается, однако в настоящее время обе пострадавшие находятся под наблюдением медиков.

Кроме того, в ОВА сообщили об очередной атаке врага на Никопольщину. Атаковали тяжелой артиллерией и БПЛА.

Самое главное – погибших и раненых нет. Есть разрушение. В Никополе повреждены 5 жилых домов, 3 хозяйственные постройки, гимназия и линии электропередач. Также произошло возгорание. В Марганецкой общине изуродован автомобиль.

Обновляется информация о последствиях атаки в Мировской общине. Там обследуют территорию.

По состоянию на 18:45 в Днепре и области объявлена ​​воздушная тревога. В ОВА призывают позаботиться о собственной безопасности и близких.

Напомним, 11 сентября днем ​​враг атаковал Каменский район: есть погибший.

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