Число погибших в результате удара по гимназии в Никополе возросло

По состоянию на 18.35 подразделениями ГСЧС из-под завалов здания гимназии освобождено тело еще одного человека.
Всего погибли 3 человека, еще 2 – пострадали. По предварительным данным, частично разрушено здание гимназии, повреждены 42 частных жилых дома, 18 хозяйственных построек, магазин, линии электропередач, автомобиль, солнечные панели.
Под завалами, предварительно, находится еще 1 человек. Аварийно-спасательные работы продолжаются.
На месте работ от ГСЧС работают 46 спасателей и 13 единиц техники.
Напомним, что сегодня днем враг нанес удар по зданию гимназии в Никополе.
Как уточнил глава ОВА Сергей Лысак, из-под завалов вытащили тело 60-летней женщины. Таким образом, этот ракетный удар унес жизни трех человек. Погибли также 72-летний мужчина и 70-летняя женщина.
По уточненной информации, количество поврежденных частных домов выросло до полусотни. Добавился и еще один изуродованный инфраструктурный объект.
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