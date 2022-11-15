Число людей на Земле достигло 8 миллиардов, — ООН

Об этом сообщили в ООН.
Новый миллиард мы набирали 12 лет. По подсчетам ООН, отметки 9 миллиардов человек Земля может достигнуть к 2037 году, 10 миллиардов – к 2058-му.
По оценке ООН, в Украине сейчас проживает 0,04 миллиарда человек – 0,5% мирового населения. К 2058 г. население нашей страны может сократиться до 0,03 миллиардов (это будет 0,3% населения Земли)
В организации отметили, что темпы роста населения в мире снижаются с 1970-х годов, впервые опустившись ниже 1% в 2020 году.
Более половины прогнозируемого прироста населения мира к 2050 году будут сосредоточены в восьми странах: Демократической Республике Конго, Египте, Эфиопии, Индии, Нигерии, Пакистане, Филиппинах и Объединенной Республике Танзания.
Также, по прогнозам, доля населения мира в возрасте 65 лет и старше вырастет с 10% в 2022 году до 16% в 2050 году.
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Яна Юхименко
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