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Число людей на Земле достигло 8 миллиардов, — ООН

Сегодня 11:50
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По состоянию на 15 ноября 2022 года на Земле проживает 8 миллиардов человек.

Новости Днепра про Число людей на Земле достигло 8 миллиардов, - ООН

Об этом сообщили в ООН.

Новый миллиард мы набирали 12 лет. По подсчетам ООН, отметки 9 миллиардов человек Земля может достигнуть к 2037 году, 10 миллиардов – к 2058-му.

По оценке ООН, в Украине сейчас проживает 0,04 миллиарда человек – 0,5% мирового населения. К 2058 г. население нашей страны может сократиться до 0,03 миллиардов (это будет 0,3% населения Земли)

В организации отметили, что темпы роста населения в мире снижаются с 1970-х годов, впервые опустившись ниже 1% в 2020 году.

Более половины прогнозируемого прироста населения мира к 2050 году будут сосредоточены в восьми странах: Демократической Республике Конго, Египте, Эфиопии, Индии, Нигерии, Пакистане, Филиппинах и Объединенной Республике Танзания.

Также, по прогнозам, доля населения мира в возрасте 65 лет и старше вырастет с 10% в 2022 году до 16% в 2050 году.

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Новости Днепра про Число людей на Земле достигло 8 миллиардов, - ООНУкраїнська Новости Днепра про Число людей на Земле достигло 8 миллиардов, - ООНРусский

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