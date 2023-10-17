Чиновник Приднепровской железной дороги «заработал» на незаконной вырубке леса 1 млн

Об этом сообщили на сайте Укрзализныци.
Недавно служащие УЗ совместно с правоохранителями ГУНП Харьковщины разоблачили работников железной дороги, зарабатывавших на хищении древесины. Как оказалось, к схеме причастен руководитель одного из структурных подразделений.
Работники УЗ рубили принадлежавшие ведомству деревья, а затем продавали дрова, чтобы заработать денег. Таким образом, только в течение августа-октября этого года им удалось выручить более 1 млн гривен. Злоумышленники также использовали для своего бизнеса транспорт, оборудование и ресурсы компании.
Дома и на местах работы, причастных к схеме, провели обыски. Нашли также склады, где хранили древесину.
В действиях преступной группировки усматриваются также признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины. Укрзализныця в очередной раз подчеркивает нулевой толерантности к любым нарушениям или коррупционным действиям, — говорится в сообщении УЗ.
Напомним, житель Днепропетровщины в течение месяца воровал технику своей знакомой, живя у нее дома.
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