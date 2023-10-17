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  • Чиновник Приднепровской железной дороги «заработал» на незаконной вырубке леса 1 млн

Чиновник Приднепровской железной дороги «заработал» на незаконной вырубке леса 1 млн

Сегодня 16:39
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Чиновник Приднепровской железной дороги незаконно вырубал принадлежащий ведомству лес.

Новости Днепра про Чиновник Приднепровской железной дороги

Об этом сообщили на сайте Укрзализныци.

Недавно служащие УЗ совместно с правоохранителями ГУНП Харьковщины разоблачили работников железной дороги, зарабатывавших на хищении древесины. Как оказалось, к схеме причастен руководитель одного из структурных подразделений.

Работники УЗ рубили принадлежавшие ведомству деревья, а затем продавали дрова, чтобы заработать денег. Таким образом, только в течение августа-октября этого года им удалось выручить более 1 млн гривен. Злоумышленники также использовали для своего бизнеса транспорт, оборудование и ресурсы компании.

Дома и на местах работы, причастных к схеме, провели обыски. Нашли также склады, где хранили древесину.

В действиях преступной группировки усматриваются также признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины. Укрзализныця в очередной раз подчеркивает нулевой толерантности к любым нарушениям или коррупционным действиям, — говорится в сообщении УЗ.

Напомним, житель Днепропетровщины в течение месяца воровал технику своей знакомой, живя у нее дома.

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