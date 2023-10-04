Чиновник медучреждения Днепра требовал взятку от раненого военнослужащего

В Днепре чиновник одного из медучреждений злоупотреблял влиянием и требовал взятку от раненого военного.

Как сообщили в Службе безопасности Украины, в Днепре разоблачили чиновника, злоупотреблявшего влиянием.

В одном из медучреждений Днепра чиновник за деньги обещал «подделать» заключение ВКЛ для раненого бойца, чтобы того сочли ограниченно пригодным для службы. За это подозреваемый просил 4,5 тысячи долларов. Получив средства, он должен был решить этот вопрос.

Впрочем, на самом деле, раненый защитник имел право на демобилизацию и без поддельного ВКЛ. Травмы мужчины позволяли его признать непригодным для последующей военной службы по настоящим результатам медкомиссии.

Поэтому чиновник подозревается в злоупотреблении влиянием. Сотрудники СБУ поэтапно задокументировали незаконные действия должностного лица.

Во время обысков по месту работы фигуранта стражи порядка изъяли медицинскую документацию, черновые записи и мобильные терминалы, содержащие доказательства противоправной деятельности.

В настоящее время в рамках уголовного производства должностному лицу сообщено о подозрении по ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины.

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