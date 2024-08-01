Чудом спаслись: в Днепре на ж/м Сокол в подвале замуровали котят

Месяц назад в одном из подъездов многоэтажки на ж/м Сокол был замурован последний лаз в подвал, в котором жила кошачья семья. Как рассказали волонтеры, мама-кошка оказалась снаружи, малыши внутри. Четырехлапая сидела и звала их у уже несуществующего выхода.
У котят почти не было шансов. Вовремя заметили замурованную дыру, вовремя получили доступ в подвал, вовремя (хотя и не за один день) нашли котят, — рассказали в Facebook-сообществе ж/м Сокол, г. Днепр.
Сейчас шесть спасенных пушистиков оказались на попечении волонтеров. Их пролечили, социализировали. И сейчас они очень ищут свои семьи.
Маленькие кото-детки ищут своих людей, которые подарят им любовь и теплый уголок в своем доме. А они, в свою очередь, подарят вам уют, веселую компанию и безграничную благодарность! Телефон куратора: +380679812181 Галина
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