Чудо Архистратига Михаила 2024: новая дата праздника, его значение и что нужно обязательно сделать

В сентябре 2022 года день Михаила Чудотворца отмечали 19 сентября, но в связи с переходом церкви на новоюлианский календарь часть дат сдвинулась на 13 дней и теперь День Чуда Архистратига Михаила отмечают 6 сентября.
Журналисты dnepr.info узнали, что это за праздник, его традиции, запреты и что обязательно нужно сделать.
Архистратиг Михаил считается главой Божьего войска ангелов и архангелов.
Праздник Чудо Архистратига Михаила отмечают в честь спасения архагелом христианского храма в Колоссах. Согласно легенде, в IV веке у христианина из Турции была больная дочь и однажды ему приснился сон, где архангел Михаил указал ему на источник с целебной водой и с ее помощью вылечил ребенка.
После пробуждения мужчина пошел по дороге, которая явилась ему во сне, и нашел источник. А когда вода из него действительно помогла излечить дочку, он построил на месте источника храм в честь архистратига Михаила. Язычники хотели разрушить здание. Для этого они изменили русло реки так, чтобы вода затопила церковь.
Люди, видя приближение стихии стали молиться Михаилу. Он явился и ударом меча разрубил гору так, что водные потоки обошли церковь.
В этот день принято посещать церковь и молиться архангелу Михаилу. Можно просить здоровья себе и близким. В этот день верующие стараются примириться с теми, с кем были конфликты, а также совершают добрые дела и подают милостыню.
Для освящения в церковь можно принести пироги с разными начинками, чтобы потом их съесть за общим праздничным столом.
Считается, что этот день нужно провести в тишине и покое, размышляя о своих отношениях с другими людьми.
Считается, что если весь день помогать людям, то в благодарность за это архангел Михаил исполнит желания.
Многие верят, что этот день обладает особой энергетикой и все, что человек запланирует на праздник – обязательно сбудется.
В этот день следует избежать ссор, так как это считается плохой приметой. Запрещено работать в поле или огороде, заниматься рукоделием. Не следует злоупотреблять алкоголем,
Наши предки верили, что если в этот день помыть голову, то это может «смыть ум», поэтому считали, что разумнее будет воздержаться от водных процедур.
Нельзя в этот день печь хлеб или пироги – это может навлечь на голову пекаря несчастья.
После праздничного стола нельзя выбрасывать остатки пищи – их лучше отдать нуждающимся или животным.
Наши предки в этот день проводили общие «праздники», во время которых не гуляли, а решали внутренние вопросы громады и междоусобные споры местных жителей. После решения споров стороны предлагали друг другу угощенья и часто садились за общий стол. Угощали бедных и нищих, а оставшиеся хлебные крошки бросали в воздух. Считалось, что таким образом это поможет защитить деревья и поля от злых духов.
Также было принято ходить в церковь и ставить одну большую свечку от всей громады и просить для селения благ.
После этого дня на полях прекращалась работа, а пастухи переставали выводить отары на пастбища. После праздника Михаила владельцы домашних животных пасли их возле дома, привязывая к колу у забора.
С этого дня крестьяне начинали ждать заморозков.
Девушки в старину в этот день гадали на женихов, а парни устраивали различные соревнования, где демонстрировали свою силу и ловкость.
Теплая погода в день Михаила Чудотворца обещала долгую теплую осень. Но если вдруг на деревьях видели иней – это был знак, что зима будет долгой и снежной.
Если листья березы оставались к этому дню зелеными на верхушке – то зима должна быть ранняя. А если опадали – наоборот.
Утренний туман обещал теплую зиму.
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Ирина
Автор:
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