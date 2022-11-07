Чтобы не ждали зря: в Днепре популярный трамвай сократит свой маршрут

В Днепре 5 трамвай три часа будет ездить только на улицу Исполкомовской без заезда в Университет науки и технологий. Об этом сообщили в КП «Днепровский электротранспорт».
8 ноября 2022 года с 11:00 до 14:00. трамваи №5 будут следовать сокращенным маршрутом до ул. Исполкомовская без заезда в Университет науки и технологий.
Изменения связаны с ремонтом пути по улице Архитектора Олега Петрова. Поэтому если собираетесь в это время ехать этим трамваем — имейте в виду.
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