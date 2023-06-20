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  • «Чтобы не превращать город в некрополь»: в Днепре мемориальные таблички будут устанавливать иначе

«Чтобы не превращать город в некрополь»: в Днепре мемориальные таблички будут устанавливать иначе

Сегодня 17:13
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В Днепре разработали единый макет для мемориальных табличек в честь погибших во время российско-украинской войны.

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Подробности рассказал главный художник Днепра Сергей Белопольский. По его словам, это достаточно эмоциональная и сложная тема, потому к разработке макета будущих мемориальных табличек подошли рационально.

Сергей отметил, что мемориальная табличка должна выполнять свою основную функцию, но не превращать город в некрополь.

Какими будут таблички

По мнению дизайнеров, они должны выполнять следующие функции:

— указывать и напоминать о погибшем прохожим;
— не вмешиваться радикально в вид фасада;
— быть заметной, но отличаться от других (ведь на одном фасаде, во-первых, может быть несколько мемориальных табличек; во-вторых, на фасаде могут быть более древние таблички);
— быть современным и не наследовать советский подход.

Мемориальные таблички должны быть понятны и без лишней информации. Их будут размещать в школах, где учился погибший/погибшая или на домах, где они родились и жили. Укажут только имя, а биографию или их достижения можно узнать, перейдя по QR-коду на специальный сайт.

Очень важно, чтобы информация на табличке была понятна и доступна горожанам. Потому что если перегрузить табличку информацией, это не будет свидетельствовать об уважении к герою, а, наоборот, будет демонстрировать неуважение к заинтересованному прохожему — гораздо меньше людей будет обращать внимание на мемориальную табличку, — отмечает Сергей.

 
 

Новости Днепра про

Сергей Белопольский отметил, что эти таблички устанавливают не ради родных, которые без этого будут помнить подвиги своих близких. А в первую очередь для горожан.

Новые таблички будут отличаться от советских, не будут похожими надгробия, не будут загромождать фасады, но будут напоминать горожанам о человеке, погибшем во время российско-украинской войны.

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