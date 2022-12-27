Что угрожает нарушителям комендантского времени в Новогоднюю ночь: разъяснение полиции

В Нацполиции рассказали, какое наказание ждет нарушителей, сообщает пресс-служба ведомства.

Люди должны понимать, что независимо от того, какой день у нас – праздничный или непраздничный – есть определенные требования комендантского часа.

«Полицейские будут проверять людей, будут проверять их документы, доставлять в подразделения полиции для установления личности или проверки этого лица», — рассказала пресс-секретарь председателя Национальной полиции Марьяна Рева.

Также она подчеркнула, что те люди, которые выйдут на улицу в Новогоднюю ночь, могут быть привлечены к ответственности за нарушение комендантского часа.

Напомним, что пиротехнические средства, их реализация и использование запрещены практически по всей территории Украины. Полиция также будет реагировать на следующие случаи.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: