Что угрожает нарушителям комендантского времени в Новогоднюю ночь: разъяснение полиции

Люди должны понимать, что независимо от того, какой день у нас – праздничный или непраздничный – есть определенные требования комендантского часа.
«Полицейские будут проверять людей, будут проверять их документы, доставлять в подразделения полиции для установления личности или проверки этого лица», — рассказала пресс-секретарь председателя Национальной полиции Марьяна Рева.
Также она подчеркнула, что те люди, которые выйдут на улицу в Новогоднюю ночь, могут быть привлечены к ответственности за нарушение комендантского часа.
Напомним, что пиротехнические средства, их реализация и использование запрещены практически по всей территории Украины. Полиция также будет реагировать на следующие случаи.
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