Что раньше было на месте огромного бизнес-центра в самом сердце Днепра: тут продавали пирожки, работала парикмахерская и фотостудия

Журналисты dnepr.info решили вспомнить, как выглядел один из центральных пешеходных бульваров Днепра, где сегодня находится современный бизнес-центр и что было раньше на его месте.
Современный БЦ «Босфор» находится практически в самом центре города. Его здание выглядит стильно и вписывается в архитектурный ансамбль бульвара, на котором он расположен.
В 1950-х годах и до конца 1990-х годов это место выглядело совсем иначе.
Часть улицы Исполкомовской, примыкающая к центральному проспекту и впоследствии ставшей пешеходным бульваром начала застраиваться довольно поздно – в начале ХХ века. Тут строили небольшие доходные дома, как правило на 2-3 этажа и сдавали внаем квартиры. После Второй мировой войны дома превратились в коммуналки.
Подвалы в таких домах часто служили дополнительной квартирой или превращались в магазинчики или точки, где можно было получить различные услуги или купить товар.
В домах, на месте которых сегодня стоит бизнес-центр продавали молоко – работал молочный магазин, было фотоателье, хлебный.
«Я хорошо помню этот фотосалон. Мой муж почему-то приглянулся хозяину фотосалона, он сделал его портрет и выставил в фоторекламе», — вспоминает в социальной сети Facebook Вера Ященко.
Рядом с линией домов были ларьки, где можно было купить пирожки с картошкой, капустой или повидлом, газированную воду, папиросы, можно было починить обувь.
«А я хорошо помню старушек, которые продавали семечки около хлебного магазина, на перекрестке улиц Шевченко и Исполкомовской. Мы часто бегали и покупали их у них, семечки были очень вкусные», — вспоминает в социальной сети Facebook житель Днепра Леонид Урман.
В начале 2000-х часть зданий были снесены, на их месте теперь и находится бизнес-центр.
фото: группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»
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