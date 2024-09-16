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  • Что раньше было на месте огромного бизнес-центра в самом сердце Днепра: тут продавали пирожки, работала парикмахерская и фотостудия

Что раньше было на месте огромного бизнес-центра в самом сердце Днепра: тут продавали пирожки, работала парикмахерская и фотостудия

Сегодня 15:00
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Город стремительно меняется и то, как раньше выглядел центр Днепра сегодня можно увидеть только на старых фото. Сегодня Днепр – это город деловых и торговых центров, современных высоток и небольших пешеходных бульваров.

Новости Днепра про Что раньше было на месте огромного бизнес-центра в самом сердце Днепра: тут продавали пирожки, работала парикмахерская и фотостудия

Журналисты dnepr.info решили вспомнить, как выглядел один из центральных пешеходных бульваров Днепра, где сегодня находится современный бизнес-центр и что было раньше на его месте.

Современный БЦ «Босфор» находится практически в самом центре города. Его здание выглядит стильно и вписывается в архитектурный ансамбль бульвара, на котором он расположен.

В 1950-х годах и до конца 1990-х годов это место выглядело совсем иначе.

Часть улицы Исполкомовской, примыкающая к центральному проспекту и  впоследствии ставшей пешеходным бульваром начала застраиваться довольно поздно – в начале ХХ века. Тут строили небольшие доходные дома, как правило на 2-3 этажа и сдавали внаем квартиры. После Второй мировой войны дома превратились в коммуналки.

Подвалы в таких домах часто служили дополнительной квартирой или превращались в магазинчики или точки, где можно было получить различные услуги или купить товар.

Новости Днепра про Что раньше было на месте огромного бизнес-центра в самом сердце Днепра: тут продавали пирожки, работала парикмахерская и фотостудия

В домах, на месте которых сегодня стоит бизнес-центр продавали молоко – работал молочный магазин, было фотоателье, хлебный.

«Я хорошо помню этот фотосалон. Мой муж почему-то приглянулся хозяину фотосалона, он сделал его портрет и выставил в фоторекламе», — вспоминает в социальной сети Facebook Вера Ященко.

Рядом с линией домов были ларьки, где можно было купить пирожки с картошкой, капустой или повидлом, газированную воду, папиросы, можно было починить обувь.

«А я хорошо помню старушек, которые продавали семечки около хлебного магазина, на перекрестке улиц Шевченко и Исполкомовской. Мы часто бегали и покупали их у них, семечки были очень вкусные», — вспоминает в социальной сети Facebook житель Днепра Леонид Урман.

В начале 2000-х часть зданий были снесены, на их месте теперь и находится бизнес-центр.

фото: группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»

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Новости Днепра про Что раньше было на месте огромного бизнес-центра в самом сердце Днепра: тут продавали пирожки, работала парикмахерская и фотостудияУкраїнська Новости Днепра про Что раньше было на месте огромного бизнес-центра в самом сердце Днепра: тут продавали пирожки, работала парикмахерская и фотостудияРусский

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