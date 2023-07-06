Что происходит с водоснабжением в Днепре: оперативная ситуация по состоянию на 18:00

За добу працівники КП “Дніпроводоканал” відпрацювали 56 заявок з Контакт-центру, які стосуються проблем з водопостачанням та водовідведенням.

По состоянию на 18:00 бригады КП «Днепропроводоканал» завершили аварийные работы по следующим адресам:

просп. И. Мазепы, 42-44. Возобновлено водоснабжение в домах по пер. Яворовый;

ул. Всенародная, 87. Возобновлена подача воды на улицы: Всенародная, Татарская, Васильевская, Дивизионная;

просп. Слобожанский, 8. Возобновлено водоснабжение в домах №6-16 на этом проспекте;

пров. Волынский, 1. Восстановлено водоснабжение по улицам Волынская, Волновахи, Сочинская, пер. Волынский.

Коммунальщики продолжают аварийные работы на ул. Янгеля, 23. Прекращено водоснабжение по ул. Янгеля, 21, 22, ул. Строителей, 15, 19, 21.

Водоснабжение возобновят до конца дня.

Также продолжается замена водопроводной сети в районе жилого дома №12 по просп. Героев. Поэтому сегодня к 23:00 будет отсутствовать водоснабжение и снижение давления по следующим адресам:

просп. Героев, 2, 4, 6, 12, 14, 20, 20-Б;

пров. Шокальского;

ул. Космическая, 3, 3-А;

бульвар Славы, 10, 12, 14, 16, 18, 27.

Водоснабжение на просп. Героев, 22 возобновят к 9 часам утра 8 июля.

По состоянию на 18:00, все повышающие насосные станции и насосно-фильтровальные станции работают в обычном режиме. Обесточение и аварийные ситуации на этих объектах отсутствуют.

Напоминаем, если у вас возникли проблемы с водоснабжением или другими услугами, звоните по телефону на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

(056) 732-12-12

(095) 732-12-12

(096) 732-12-12

(073) 732-12-12

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