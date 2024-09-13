Что подешевело и подорожало в Днепре за месяц

За август на потребительском рынке цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,1%. Так, подорожали овощи, сахар, продукты переработки зерновых, яйца, хлеб, кондитерские изделия из сахара, безалкогольные напитки, рис, кондитерские изделия из муки, подсолнечное масло, маргарин, макаронные изделия, масло (в пределах 7,7–1,0% ).
Об этом сообщили в Главном управлении статистики в Днепропетровской области.
Но подешевели фрукты (на 8,1%) и кисломолочная продукция (2,1%).
Что касается цен на одежду и обувь, то обувь подешевела на 2,8%, одежда – на 1,9%.
В сфере здравоохранения рост цен составил 1,0%, при этом амбулаторные услуги подорожали на 1,4%, фармацевтическая продукция – на 1,1%, услуги больниц – на 0,3%. Выросли цены и на транспорт (на 0,4). Причина – рост стоимости автомобилей на 1,7%.
На 4,5–0,5% выросли цены на твердое топливо, табачные изделия, мобильную связь, услуги ресторанов и гостиниц, предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее содержание жилья, аренду жилья в сфере отдыха и культуры.
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