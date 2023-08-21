Что говорят в полиции о девушке в черном, которая больше недели «подпирает» столб на Европейской площади

Когда днепряне подходят к ней, девушка говорит, что у нее все хорошо, но очень хочется есть – поэтому просит купить ей еды в McDonald’s, который расположен рядом. По одной из версий, приобретенную для нее еду она возвращает в кафе и забирает деньги.
Горожане предполагают, что девушка – мошенница, которая таким образом зарабатывала на доверчивых людях, а на самом деле ей не нужна помощь. Кто-то считает, что это социальный эксперимент, или девушка делает это ради популярности. Следует отметить, что некоторые видео с ней стали вирусными в ТикТок.
Со временем ситуация набрала обороты. Сейчас очень часто другие молодые люди приходят на Европейскую площадь и копируют поведение девушки: так же опираются на столб и снимают все это на видео, которые затем массово публикуют в соцсетях. Уже даже были зафиксированы драки на этом месте – причина неизвестна.
А вчера с девушкой даже общались полицейские. Они проверили ее вещи.
Мы обратились за комментарием в полицию по поводу этого события.
Журналисту dnepr.info сообщили, что обращений или заявлений от граждан по поводу действий этой девушки не поступало. К тому же она не делает ничего противозаконного.
Однако правоохранители усилили патрулирование этой местности, чтобы не допустить нарушений общественного порядка.
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Важная информация!
Больше недели на Европейские площади днепряне встречают девушку в черном, которая опирается на столб, словно их стало плохо, а затем просит еду у прохожих, подходящих к ней.
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