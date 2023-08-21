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  • Что говорят в полиции о девушке в черном, которая больше недели «подпирает» столб на Европейской площади

Что говорят в полиции о девушке в черном, которая больше недели «подпирает» столб на Европейской площади

Сегодня 15:17
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На Европейской площади в Днепре можно встретить девушку в черном, которая опирается на столб так, будто ей плохо. Она стоит так уже больше недели.

Новости Днепра про Что говорят в полиции о девушке в черном, которая больше недели

Когда днепряне подходят к ней, девушка говорит, что у нее все хорошо, но очень хочется есть – поэтому просит купить ей еды в McDonald’s, который расположен рядом. По одной из версий, приобретенную для нее еду она возвращает в кафе и забирает деньги.

Горожане предполагают, что девушка – мошенница, которая таким образом зарабатывала на доверчивых людях, а на самом деле ей не нужна помощь. Кто-то считает, что это социальный эксперимент, или девушка делает это ради популярности. Следует отметить, что некоторые видео с ней стали вирусными в ТикТок.

Со временем ситуация набрала обороты. Сейчас очень часто другие молодые люди приходят на Европейскую площадь и копируют поведение девушки: так же опираются на столб и снимают все это на видео, которые затем массово публикуют в соцсетях. Уже даже были зафиксированы драки на этом месте – причина неизвестна.

А вчера с девушкой даже общались полицейские. Они проверили ее вещи.

Мы обратились за комментарием в полицию по поводу этого события.

Журналисту dnepr.info сообщили, что обращений или заявлений от граждан по поводу действий этой девушки не поступало. К тому же она не делает ничего противозаконного.

Однако правоохранители усилили патрулирование этой местности, чтобы не допустить нарушений общественного порядка.

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