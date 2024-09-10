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Что делать жителю Днепра, если уволился его семейный врач: инструкция 2024

Сегодня 17:19
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Для получения бесплатной медицинской помощи в больницах Днепра у пациента должна быть заключена электронная декларация с врачом. Семейного доктора можно выбирать самостоятельно, без привязки к месту жительства или прописки. Также пациент имеет право перезаключить декларацию с врачом, при этом "семейника" можно об этом не уведомлять, а просто прийти к другому специалисту и заключит договор с ним. Предыдущая декларация будет аннулирована автоматически.

Новости Днепра про Что делать жителю Днепра, если уволился его семейный врач: инструкция 2024

Но что делать, если случилась диаметрально противоположная ситуация и врач уволился и не предупредил об этом пациента – разбирались журналисты dnepr.info.

Сколько раз можно заключать декларацию с врачом

В случае увольнения семейная врача декларация с пациентом будет аннулирована автоматически. Житель Днепра имеет право самостоятельно выбрать врача и заключить с ним новую декларацию. Как отметили в НСЗУ, в Украине нет ограничений по количеству попыток подписания деклараций. То есть, условно говоря, менять врача можно каждые полгода – в любой момент по личным причинам можно перезаключить декларацию с другим специалистом.

В случае увольнения врача пациент не теряет возможности заключить декларацию с новым. Декларанту могут предложить выбрать врача в том же медицинском учреждении, куда он уже обращался. На это предложение можно согласиться, а можно отказаться.

Но при этом, узнать о том, что семейный врач уволился пациент может только непосредственно перед визитом к врачу.

Как найти нового врача

Для того, чтобы найти нового врача можно воспользоваться этим сайтом.  Тут есть информация о том, сколько по конкретному населенному пункту есть мест предоставления первичной медицинской помощи, сколько есть врачей и с каким количеством специалистом можно заключить договор.

Тут можно выбрать ближайшее медучреждение и узнать, возможно ли там заключить декларацию с семейным врачом. 

Для заключения декларации при себе необходимо иметь паспорт и мобильный телефон.

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Новости Днепра про Что делать жителю Днепра, если уволился его семейный врач: инструкция 2024Українська Новости Днепра про Что делать жителю Днепра, если уволился его семейный врач: инструкция 2024Русский

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