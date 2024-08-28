Что делать жителю Днепра, если «доступних ліків» не оказалось в наличии: инструкция 2024

Журналисты dnepr.info узнали, что делать, если необходимого лекарства нет в аптеке.
Под программу реимбурсации попадают препараты от сердечно-сосудистых недугов, астмы, диабета II типа, депрессия, шизофрения, эпилепсия, ПТСР, аффективные расстройства и препараты, снижающие болевые ощущения у тех, кто болен раком.
Получить их можно только по рецепту врача – электронному или бумажному. В рецепте указано только действующее вещество, а название препарата и производителя выбирает сам пациент из того, что может ему предложить провизор.
Цена на препарат из программы зависит от: производителя и дополнительных компонентов, которые могут входить в лекарственный препарат. Узнать перечень препаратов, которые можно получит бесплатно можно тут.
Получить рецепт на препарат можно не только у семейного врача, узкого профильного специалиста. На время военного положения рецепт на препарат пациент может получить у любого врача, который предоставляет первичную помощь.
Если необходимого препарата в аптеке нет, то его можно заказать у провизора. Если нет возможности ожидать, пока заказ будет доставлен в аптеку – можно обратиться в другую точку продажи лекарственных препаратов. Найти аптеку, участвующую в программе можно по номеру 16-77, через панель НСЗУ «Электронная карта мест отпуска лекарственных средств». Чат-бот «Спитай Гриця«.
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