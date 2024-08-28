Что делать жителю Днепра, если «доступних ліків» не оказалось в наличии: инструкция 2024

В аптеках Днепра и по всей Украине действует программа «Доступні ліки» - пациент может получить ряд препаратов либо бесплатно, либо с некоторой доплатой, в зависимости от производителя. Стоимость лекарства – полную или частичную – аптекам оплачивается из государственного бюджета.

Журналисты dnepr.info узнали, что делать, если необходимого лекарства нет в аптеке.

Какие препараты участвуют в программе

Под программу реимбурсации попадают препараты от сердечно-сосудистых недугов, астмы, диабета II типа, депрессия, шизофрения, эпилепсия, ПТСР, аффективные расстройства и препараты, снижающие болевые ощущения у тех, кто болен раком.

Как их можно купить

Получить их можно только по рецепту врача – электронному или бумажному. В рецепте указано только действующее вещество, а название препарата и производителя выбирает сам пациент из того, что может ему предложить провизор.

От чего зависит цена

Цена на препарат из программы зависит от: производителя и дополнительных компонентов, которые могут входить в лекарственный препарат. Узнать перечень препаратов, которые можно получит бесплатно можно тут.

Как получить рецепт на препарат

Получить рецепт на препарат можно не только у семейного врача, узкого профильного специалиста. На время военного положения рецепт на препарат пациент может получить у любого врача, который предоставляет первичную помощь.

Что делать, если препарата нет в аптеке

Если необходимого препарата в аптеке нет, то его можно заказать у провизора. Если нет возможности ожидать, пока заказ будет доставлен в аптеку – можно обратиться в другую точку продажи лекарственных препаратов. Найти аптеку, участвующую в программе можно по номеру 16-77, через панель НСЗУ «Электронная карта мест отпуска лекарственных средств». Чат-бот «Спитай Гриця«.

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