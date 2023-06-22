Чрезвычайники ликвидировали возгорание внутри дома в Новомосковске

По прибытию к месту вызова спасатели установили, что возгорание произошло внутри одноэтажного жилого дома.
Огнем повреждено домашнее имущество на общей площади 50 кв. м.
Погибших и травмированных нет.
В 21:15 возгорание локализовано и в 21:44 ликвидировано.
К тушению пожара привлечены 9 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
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