Чрезвычайники ликвидировали возгорание внутри дома в Новомосковске

21 июня в 20:57 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании дома, расположенного на улице Барачная города Новомосковск.

По прибытию к месту вызова спасатели установили, что возгорание произошло внутри одноэтажного жилого дома.

Огнем повреждено домашнее имущество на общей площади 50 кв. м.

Погибших и травмированных нет.

В 21:15 возгорание локализовано и в 21:44 ликвидировано.

К тушению пожара привлечены 9 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: