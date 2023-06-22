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Чрезвычайники ликвидировали возгорание внутри дома в Новомосковске

Сегодня 09:00
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21 июня в 20:57 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании дома, расположенного на улице Барачная города Новомосковск.

Новости Днепра про Чрезвычайники ликвидировали возгорание внутри дома в Новомосковске

По прибытию к месту вызова спасатели установили, что возгорание произошло внутри одноэтажного жилого дома.

Огнем повреждено домашнее имущество на общей площади 50 кв. м.

Погибших и травмированных нет.

В 21:15 возгорание локализовано и в 21:44 ликвидировано.

К тушению пожара привлечены 9 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Новости Днепра про Чрезвычайники ликвидировали возгорание внутри дома в Новомосковске

Новости Днепра про Чрезвычайники ликвидировали возгорание внутри дома в Новомосковске

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