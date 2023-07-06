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Чрезвычайники Днепропетровщины потушили пожар: что произошло

Вчера 18:45
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6 июля в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения, расположенного на улице Железнодорожной села Зеленый Угол Лозоватской сельской территориальной общины Криворожского района.

Новости Днепра про Чрезвычайники Днепропетровщины потушили пожар: что произошло

Прибывшие по вызову спасатели установили, что загорелась пристройка к летней кухне.
 
Погибших и травмированных нет.
 
Огнем уничтожена деревянная пристройка к летней кухне и домашнее имущество внутри, повреждена крыша летней кухни на площади 10 кв.м.
 
К тушению возгорания привлечены 11 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Новости Днепра про Чрезвычайники Днепропетровщины потушили пожар: что произошло

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