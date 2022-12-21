Чому на виїзді з Дніпра на лівому березі ускладнений рух

За словами комунальників, наразі на ділянці поблизу будинку на проспекті Слобожанському, 149, ремонтують каналізаційний колектор. Саме тому рух автомобілів на виїзді з міста дещо ускладнений.
Як тільки роботи завершать — нормальний рух буде відновлено.
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