Четыре раза обстреляли Никопольский район: оккупанты не оставляют нас в покое

Оккупанты четыре раза из тяжелой артиллерии обстреляли Никопольский район.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

В ночь с 11 на 12 мая под ударом оказался Никополь, а еще Красногригорьевская и Марганецкая громады. Били оккупанты по области из тяжелой артиллерии.

К счастью, погибших и пострадавших нет.

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