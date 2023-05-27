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Чешский спортсмен простоял в планке около 10 часов и побил мировой рекорд

Сегодня 17:52
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Житель Чехии побил мировой рекорд Гиннеса, дольше всего продержавшись в планке.

Новости Днепра про Чешский спортсмен простоял в планке около 10 часов и побил мировой рекорд

Чешский спортсмен Йозеф Салек испытал свою выносливость, продержавшись в планке 9 часов 38 минут и 47 секунд.

Это позволило ему побить предыдущий не менее феноменальный рекорд, принадлежавший Дэниелу Скали. Австралийский спортсмен сумел простоять в планке 9 часов 30 минут и 1 секунду.  

Об этом сообщают СМИ. 

Отмечается, что Йозефу первые несколько часов дались относительно легко, однако через семь 60-минуток на его лице начало появляться большое напряжение. Впоследствии чех признался, что между 7 и 8 часом в планке у него начались головокружения и сильные боли, но благодаря поддержке окружающих он смог преодолеть критическое состояние.

Мне помогла техника принятия. Когда вы принимаете сложность упражнения вместе с тем фактом, что жизнь состоит не только из приятных и легких вещей, но и неприятных элементов, становится проще. Я верил в себя, люди верили в меня, и эти сильные чувства слились вместе и помогли мне успешно выполнить поставленную задачу, – сказал Йозеф после установления рекорда.

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