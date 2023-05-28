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Чешская железнодорожная компания запустила маршрут из Праги в Днепр

Сегодня 13:13
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Можно купить единственный билет.

Новости Днепра про Чешская железнодорожная компания запустила маршрут из Праги в Днепр

Чешская железнодорожная компания RegioJet начала продажу билетов на поезд, курсирующий из Праги в Днепр, Запорожье и Харьков. Правда, это не прямой маршрут, поэтому придется сделать пересадку в Перемышле.

В сообщении компании отмечается, что маршрут состоит из двух поездов с пересадкой в польском Перемышле. На него продается единственный билет стоимостью около 70 евро или 2800 гривен.

То есть в Украине пассажиры будут ехать Укрзализныцей, но еще один билет покупать уже не надо.

Правда, ехать достаточно долго. Самый длинный маршрут из Праги в Запорожье. Пассажирам, которые собираются в этот город, придется провести в пути почти 41 час. Из них 10 часов это поездка в Перемышль, затем 10 часов ожидания следующего поезда и 21 час займет дорога в Запорожье.

До Днепра можно добраться чуть быстрее – за 38 часов.

Напомним, ранее мы писали, что Укрзализныця вернула на маршрут скоростной Интерсити+, по которому можно добраться из Днепра в Киев. ЗДЕСЬ мы писали о стоимости билетов на этот поезд. Кроме этого, УЗ запустила поезда из Днепра в курорты запада Украины.

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