Чешская железная дорога ввела единый билет на маршрут из Праги в Днепр: сколько стоит

Железнодорожная компания RegioJet запустила единственный билет на поезд, курсирующий из Праги в Днепр, а также в Запорожье и Харьков. Но есть одно но. Это не прямой маршрут, поэтому необходимо будет произвести пересадку в Перемышле.
То есть из Праги в польский Перемышль пассажиры будут ехать чешским поездом, а в Украине — Укрзализныцей, но еще один билет покупать уже не надо. Из минусов – длинная дорога.
Пассажирам, которые планируют путешествовать из Праги в Днепр, нужно подготовиться к тому, что придется провести в пути 38 часов. Из них 10 часов это поездка в Перемышль, затем 10 часов ожидания следующего поезда и остальное время путь в Днепр.
Стоимость билета в самый дальний пункт, то есть Запорожье – 70 евро. Гривнами цена составляет 2800.
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