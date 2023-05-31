Чертили разметку вокруг авто: в Днепре неизвестные создавали стихийную «платную» парковку (ВИДЕО)

В среду, 31 мая, на Солнечной Набережной были замечены двое мужчин, которые нанесли синюю дорожную разметку на одной из парковочных площадок.
Днепряне, запечатлевшие этот процесс, предполагают, что мужчины пытались сделать платную парковку. В видео горожане отметили, что краску наносили прямо вокруг припаркованных автомобилей.
Сообщается, что коммунальщики уже знают об этом случае, потому скоро закрасят стихийную разметку, а затем будут искать художников.
Напомним, на Европейской площади начали разбирать брусчатку. Горожане ранее жаловались на плохое состояние пешеходных дорожек и дорожного покрытия вокруг трамвайных путей. И вот на этой неделе стартовали ремонтные работы.
Читайте также:
Автор:
Сегодня в супермаркете "Варус", который находится в ТРЦ Мост-Сити, покупатели…
В Днепре на два дня сменят движение некоторые трамваи.
Сезон арбузов и дынь наступит только в августе, но в…
В Днепре иномарку можно купить по цене от 40-50 тыс…
Сегодня в супермаркете "Варус", который находится в ТРЦ Мост-Сити, покупатели обнаружили тортильи с плесенью.
Сегодня утром, 31 мая, на перекрестке улиц Сечевых Стрельцов и Украинской произошла авария.
В Днепре на два дня сменят движение некоторые трамваи.
Сезон арбузов и дынь наступит только в августе, но в Днепре уже продают их.
В Днепре иномарку можно купить по цене от 40-50 тыс грн. Автомобиль хоть и будет старым, но зато при езде комфорта в нем будет гораздо больше, чем при передвижении в забитой маршрутке. Предложений с продаже старых иномарок на рынке Днепра…
Пляжи готовят к летнему сезону
В Кривом Роге местный житель договорился о продаже гранаты «Ф-1» с запалом и более полутысячи патронов за 3000 грн.
Артефакты пролежали в земле более 40 лет.
В Екатеринославской губернии жители испытывали трудности с добычей воды – водопроводы не были распространенным явлением. Многие копали в своих дворах «скважины», в некоторых городах на центральных улицах были обустроены огромные колодцы для общего пользования. Чтобы добыть в них воду требовались…
За год его фиксируют несколько десятков раз.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!