Чертили разметку вокруг авто: в Днепре неизвестные создавали стихийную «платную» парковку (ВИДЕО)

Разметку начали наносить вокруг припаркованных автомобилей.

В среду, 31 мая, на Солнечной Набережной были замечены двое мужчин, которые нанесли синюю дорожную разметку на одной из парковочных площадок.

Днепряне, запечатлевшие этот процесс, предполагают, что мужчины пытались сделать платную парковку. В видео горожане отметили, что краску наносили прямо вокруг припаркованных автомобилей.

Сообщается, что коммунальщики уже знают об этом случае, потому скоро закрасят стихийную разметку, а затем будут искать художников.

Напомним, на Европейской площади начали разбирать брусчатку. Горожане ранее жаловались на плохое состояние пешеходных дорожек и дорожного покрытия вокруг трамвайных путей. И вот на этой неделе стартовали ремонтные работы.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: