Черный дым видели в километрах: в Днепре произошел масштабный пожар (ВИДЕО)

На Полтавском шоссе загорелись территории дачного кооператива. Первоначально сообщения о пожаре появились в соцсетях. Очевидцы рассказали, что загорелась трава вблизи частных домов и якобы были пострадавшие.
Как рассказали в ГСЧС, вызов от днепрян поступил около 13 часов дня. Загорелись дома на территории садовых обществ на Полтавском шоссе.
На место выехали спасатели Днепра и Обуховки. Огонь распространился на 3 гектара поля и охватил 4 хозяйственные постройки. В результате пожара сгорел дом и сараны. Люди не пострадали.
Через полчаса пожар удалось потушить полностью.
Спасатели опубликовали видео с места масштабного пожара.
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