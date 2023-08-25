Через Днепр запустили дополнительную электричку в Краматорск: график движения

Новый рейс анонсировали в Укрзализныце.
Со 2 сентября начнет курсировать поезд Краматорск – Верховцево – Краматорск, который будет следовать через Павлоград, Новомосковск, Днепр и Каменское.
Весь маршрут будет продолжаться 6 часов, а стоимость билета составит 100 гривен.
Также уже опубликован детальный маршрут и расписание электрички.
Напомним, ранее мы рассказывали о «спартанских» условиях в поезде, курсирующем из Днепра в Трускавец.
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