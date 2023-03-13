Через Днепр каждый день идут эвакуационные поезда: расписание

Об этом сообщают в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Поездами могут воспользоваться и жители Днепра и области. Для того, чтобы получить при этом помощь от государства, надо зарегистрироваться в органах местного самоуправления. Для взрослых ее размер составляет 2 000 гривен, для детей и людей с особыми потребностями – 3 000 гривен.
Через Днепр проходят поезда: №119/120 “Запорожье – Кривой Рог – Львов”. Отправление из Запорожья в 09:45, в Днепр прибывает – в 12:07, в Кривой Рог – в 15:29, во Львов – в 11:44 следующего дня. №234/233 “Покровск – Днепр – Львов”. Отправление из Покровска в 14:15, прибытие во Львов в 12:44 следующего дня.
Поезд следует через станции Днепр, Шевченко, Винницу, Хмельницкий, Тернополь. При регистрации на поезд граждане обязаны указывать станцию, до которой собираются ехать.
Читайте также:
Надежда Захарченко
Автор:
С сегодняшнего дня будущие абитуриенты могут ознакомиться с демонстрационным вариантом…
В некоторых домах Днепра вечером 13 марта нет воды и…
Улица Литейная – одна из самых старых улиц Днепра. Свое…
Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!
С сегодняшнего дня будущие абитуриенты могут ознакомиться с демонстрационным вариантом заданий НМТ по истории Украины.
В некоторых домах Днепра вечером 13 марта нет воды и отопления из-за аварий, которые ликвидируют коммунальщики.
Украинские военные нанесли 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а в Бахмуте Донецкой области продолжаются бои.
СБУ разоблачила в Днепропетровской области мужчину, который сотрудничал с оккупантами - им оказался житель Синельниковского района, публично поддерживавший вооруженную агрессию рф против Украины. Теперь ему грозит до 12 лет тюрьмы.
Улица Литейная – одна из самых старых улиц Днепра. Свое название она получила более 200 лет назад с тех пор никогда не меняла его.
Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!
Омбудсман Дмитрий Лубинец в своем Telegram-канале рассказал, законен ли процесс выдачи повесток на улице или в общественных местах? Кто имеет право вручить повестку и возможно ли проверить документы вручающего?
Украинки не будут мобилизовывать до 2026 года.
В 12:43 в Днепре и области объявили воздушную тревогу. Тогда была "красная" почти вся Украина.
В Днепре впервые в Украине стартовал пилотный проект по бесплатному обучению ветеранов по специальности «Системный администратор».
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!