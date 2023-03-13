Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Через Днепр каждый день идут эвакуационные поезда: расписание

Сегодня 20:30
просмотров

Для жителей районов, где ведутся активные боевые действия, желающих выехать в более безопасные места страны, ежедневно через Днепр курсируют эвакуационные поезда.

Новости Днепра про Через Днепр каждый день идут эвакуационные поезда: расписание

Об этом сообщают в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Поездами могут воспользоваться и жители Днепра и области. Для того, чтобы получить при этом помощь от государства, надо зарегистрироваться в органах местного самоуправления. Для взрослых ее размер составляет 2 000 гривен, для детей и людей с особыми потребностями – 3 000 гривен.

Через Днепр проходят поезда: №119/120 “Запорожье – Кривой Рог – Львов”. Отправление из Запорожья в 09:45, в Днепр прибывает – в 12:07, в Кривой Рог – в 15:29, во Львов – в 11:44 следующего дня. №234/233 “Покровск – Днепр – Львов”. Отправление из Покровска в 14:15, прибытие во Львов в 12:44 следующего дня.

Поезд следует через станции Днепр, Шевченко, Винницу, Хмельницкий, Тернополь. При регистрации на поезд граждане обязаны указывать станцию, до которой собираются ехать.

Читайте также:

 

Новости Днепра про Через Днепр каждый день идут эвакуационные поезда: расписаниеУкраїнська Новости Днепра про Через Днепр каждый день идут эвакуационные поезда: расписаниеРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Вступление-2023: сегодня обнародовали пример теста по истории Украины
    Новости Днепра
    Сегодня 19:45
    Вступление-2023: сегодня обнародовали пример теста по истории Украины

    С сегодняшнего дня будущие абитуриенты могут ознакомиться с демонстрационным вариантом…

    В Днепре из-за аварий нет воды и отопления в некоторых домах: ситуация на вечер
    Новости Днепра
    Сегодня 19:15
    В Днепре из-за аварий нет воды и отопления в некоторых домах: ситуация на вечер

    В некоторых домах Днепра вечером 13 марта нет воды и…

    Какую историю скрывает улица Днепра, никогда не менявшая свое название
    Новости Днепра
    Сегодня 18:11
    Какую историю скрывает улица Днепра, никогда не менявшая свое название

    Улица Литейная – одна из самых старых улиц Днепра. Свое…

    В Днепре на улице Каруны трамвай сошел с рельсов
    Новости Днепра
    Сегодня 18:08
    В Днепре на улице Каруны трамвай сошел с рельсов

    Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!

    Последние новости

    Вступление-2023: сегодня обнародовали пример теста по истории Украины
    Вступление-2023: сегодня обнародовали пример теста по истории Украины

    С сегодняшнего дня будущие абитуриенты могут ознакомиться с демонстрационным вариантом заданий НМТ по истории Украины.

    Сегодня 19:45
    0
    просмотров
    В Днепре из-за аварий нет воды и отопления в некоторых домах: ситуация на вечер
    В Днепре из-за аварий нет воды и отопления в некоторых домах: ситуация на вечер

    В некоторых домах Днепра вечером 13 марта нет воды и отопления из-за аварий, которые ликвидируют коммунальщики.

    Сегодня 19:15
    просмотров
    ВСУ нанесли 10 ударов по районам дислокации оккупантов, а в Бахмуте продолжаются бои, — Генштаб
    ВСУ нанесли 10 ударов по районам дислокации оккупантов, а в Бахмуте продолжаются бои, — Генштаб

    Украинские военные нанесли 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а в Бахмуте Донецкой области продолжаются бои.

    Сегодня 18:45
    0
    просмотров
    На Днепропетровщине задержан вражеский информатор, собиравший данные о перемещении украинских войск
    На Днепропетровщине задержан вражеский информатор, собиравший данные о перемещении украинских войск

    СБУ разоблачила в Днепропетровской области мужчину, который сотрудничал с оккупантами - им оказался житель Синельниковского района, публично поддерживавший вооруженную агрессию рф против Украины. Теперь ему грозит до 12 лет тюрьмы.

    Сегодня 18:41
    0
    просмотров
    Какую историю скрывает улица Днепра, никогда не менявшая свое название
    Какую историю скрывает улица Днепра, никогда не менявшая свое название

    Улица Литейная – одна из самых старых улиц Днепра. Свое название она получила более 200 лет назад с тех пор  никогда не меняла его.

    Сегодня 18:11
    просмотров
    В Днепре на улице Каруны трамвай сошел с рельсов
    В Днепре на улице Каруны трамвай сошел с рельсов

    Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!

    Сегодня 18:08
    0
    просмотров
    Омбудсман рассказал, можно ли вручать повестки на улице и кто может это делать
    Омбудсман рассказал, можно ли вручать повестки на улице и кто может это делать

    Омбудсман Дмитрий Лубинец в своем Telegram-канале рассказал, законен ли процесс выдачи повесток на улице или в общественных местах? Кто имеет право вручить повестку и возможно ли проверить документы вручающего?

    Сегодня 17:36
    0
    просмотров
    В Минобороны объяснили, что сейчас с обязательным учетом и мобилизацией для женщин-медиков
    В Минобороны объяснили, что сейчас с обязательным учетом и мобилизацией для женщин-медиков

    Украинки не будут мобилизовывать до 2026 года.

    Сегодня 17:32
    0
    просмотров
    В воздушных силах ВСУ объяснили, почему жителей Днепра предупреждали о ракетной опасности
    В воздушных силах ВСУ объяснили, почему жителей Днепра предупреждали о ракетной опасности

    В 12:43 в Днепре и области объявили воздушную тревогу. Тогда была "красная" почти вся Украина.

    Сегодня 16:46
    0
    просмотров
    В Днепре ветераны бесплатно осваивают специальность «Системный администратор»
    В Днепре ветераны бесплатно осваивают специальность «Системный администратор»

    В Днепре впервые в Украине стартовал пилотный проект по бесплатному обучению ветеранов по специальности «Системный администратор».

    Сегодня 16:42
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх