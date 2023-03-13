Через Днепр каждый день идут эвакуационные поезда: расписание

Для жителей районов, где ведутся активные боевые действия, желающих выехать в более безопасные места страны, ежедневно через Днепр курсируют эвакуационные поезда.

Об этом сообщают в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Поездами могут воспользоваться и жители Днепра и области. Для того, чтобы получить при этом помощь от государства, надо зарегистрироваться в органах местного самоуправления. Для взрослых ее размер составляет 2 000 гривен, для детей и людей с особыми потребностями – 3 000 гривен.

Через Днепр проходят поезда: №119/120 “Запорожье – Кривой Рог – Львов”. Отправление из Запорожья в 09:45, в Днепр прибывает – в 12:07, в Кривой Рог – в 15:29, во Львов – в 11:44 следующего дня. №234/233 “Покровск – Днепр – Львов”. Отправление из Покровска в 14:15, прибытие во Львов в 12:44 следующего дня.

Поезд следует через станции Днепр, Шевченко, Винницу, Хмельницкий, Тернополь. При регистрации на поезд граждане обязаны указывать станцию, до которой собираются ехать.

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