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Бывший доходный дом Синайского в Днепре: тут был банк и популярный кинотеатр

Сегодня 15:47
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Большинство старинных зданий в Днепре изначально выглядели совсем иначе. Во время Второй мировой войны они сильно пострадали при освобождении города, часть была сожжена и восстанавливалась практически с нуля. В условиях нехватки средств и большом количестве тех, кому было необходимо иметь жилье дома «обрастали» новыми этажами, а декор на их фасаде и вовсе решили не восстанавливать.

Новости Днепра про Бывший доходный дом Синайского в Днепре: тут был банк и популярный кинотеатр
Журналисты dnepr.info узнали, как раньше выглядело примечательное здание в центре Днепра.

В начале 1910-х годов на центральном проспекте Екатеринослава появился небольшой трехэтажный дом – в городе он был известен как «дом Синайского». Такое название объясняется тем, что более 100 лет назад одним из основных способов заработка для жителей была сдача в аренду квартир и комнат. Объявления о сдачи внаем давали в газетах, и чтобы потенциальным клиентам было проще найти тот или иной дом писали не только адрес дома и рядом – имя владельца здания.

Доходный дом Синайского пользовался популярностью. Тут не было многих удобств, как в соседних гостиницах, но и аренда комнат тут стоила значительно дешевле. Постоялец мог арендовать одну или двух комнатную квартиру, куда доставляли воду. В доме было отопление и возможность пользоваться телефоном – он стоял в холле второго этажа. Сам Синайский был владельцем нескольких торговых лавок, проживал в своем доходном доме.

Но уже в 1920-м году доходный дом Синайского полностью изменился. Владелец был вынужден уехать, а в доме разместился «Губсельбанк».

После отъезда владельца дома по городу поползли слухи, что за одной из половиц на втором этаже Синайский оставил часть своих сокровищ – он считал, что революция это не на долго и он вскоре сможет вернуться домой. Правда это или нет – сказать сложно, но перед тем, как в помещении открылось отделение «Губсельбанка» все полы на втором этаже были содраны и постелены заново. Другие верили, что часть своего золота Синайский оставил в стене здания во дворе, но говорили, что замуровал он его туда так крепко, что найти потенциальный клад можно только разрушив здание.

Новости Днепра про Бывший доходный дом Синайского в Днепре: тут был банк и популярный кинотеатр

Вплотную к дому Синайского находился зал кинотеатра «Колизей», позже – «Победа». Когда дом был доходным, а не коммунальным эту его часть сдавали как отдельный флигель и использовали для проведения торжеств. В 1943 году здание сгорело, его восстановили, но при этом надстроили еще один этаж и немного изменили фасад. Долгое время тут размещались коммунальные квартиры. Теперь помещения в здании сдаются в аренду.

Новости Днепра про Бывший доходный дом Синайского в Днепре: тут был банк и популярный кинотеатр

фото: группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»

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Новости Днепра про Бывший доходный дом Синайского в Днепре: тут был банк и популярный кинотеатрУкраїнська Новости Днепра про Бывший доходный дом Синайского в Днепре: тут был банк и популярный кинотеатрРусский

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