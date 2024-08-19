Чем известна Сажевская балка в Днепре, где вчера был огромный пожар: тут были монастырь и литейный завод

Днепр называют «городом на трех холмах», но впадин, балок и неровностей в нашем городе значительно больше. Также есть много балок вокруг самого города. Одна из них находится в Старых Кодаках и называется Сажевской балкой. Она выглядит весьма необычно, поскольку вся словно изрезана выступами и углублениями, покрыта зеленью и из-за этого, что на выступы и впадины попадает разное количество солнечного света создается особый узор из зелени глины и песка.

Журналисты dnepr.info узнали историю одной из самых красивых балок в Днепре.

Местность считается исторической, ранее на месте оврага был лес, а первое упоминание о Сажевской балке встречается еще в летописях XII века. Название балки произошло от того, что казаки тут добывали сажу, которую использовали для изготовления пороха. Изначально балку называли «Сажа», а местные называют ее «Сажевка», но больше всего она известна как Сажевская балка.

В XVIII тут некоторое время существовал монастырь, но быстро был разрушен. В 1630-х годах рядом с балкой была построена крепость Кодак. Через время она была разрушена. Уже в XIX веке балка приглянулась промышленникам, и тут было возведено несколько заводов, среди которых было даже чугунно-литейное предприятие.

Неподалеку находится казацкое кладбище и считается, что балку охраняют духи казаков.

Из-за необычного рельефа балку часто сравнивают с горами в Новой Зелландии. Балка не только красивая, но и функциональная. Она отводит дождевые и талые воды от прилегающих жилмассивов и нагорной части города.

Протяженность балки – порядка 2 км. Она является любимым местом многих жителей города. Тут проводят пикники, фотосессии, любители экстремального велоспорта устраивают тут покатушки.

На минувших выходных в балке произошел пожар. Из-за жары пламя быстро охватило зеленые насаждения. Его потушили спасатели.

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