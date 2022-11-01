Чехия поможет восстановить Днепропетровщину после войны

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что страна готова поучаствовать в восстановлении Днепропетровщины после войны.

О том, что Чехия может присоединиться к восстановлению Днепропетровщины после войны, еще в августе заявил министр иностранных дел страны. Теперь же премьер-министр Петр Фиала пообещал президенту Украины, что Чехия готова взять под патронат Днепропетровскую область во время послевоенного восстановления.

Об этом идет речь на сайте офиса президента Украины.

Мы ценим одобрение правительственной программы в Чехии по восстановлению нашей страны, а также готовность взять патронат над Днепропетровской областью. И я благодарю Чехию за готовность работать уже сейчас для восстановления конкретных объектов, разрушенных или поврежденных российскими террористами, – сказал Зеленский.

А вот премьер-министр Шмигаль отметил, что в таком сотрудничестве заинтересовано не только правительство Чехии, но и местный бизнес.

Кроме того, Шмигаль после встречи с Фиалой 31 октября сообщал, что Чехия на государственном уровне разработала свой план помощи Украине. Это ежегодно свыше €20 млн в течение 2023-2025 годов

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