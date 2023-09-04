«Чего не сказали, что папа пьян»: эксдружина застреленного в Днепре рассказала новые детали инцидента

Наталья, бывшая жена и мать двух мальчиков, находившихся в машине вместе с застреленным Джумбери Силлоговой, рассказала журналистам новые детали о том, что происходило в тот день.

По словам детей, их папа был нетрезв, когда садился за руль автомобиля в день инцидента с полицейскими. Об этом они рассказали своей маме Наталье уже после того, как она забрала их с места преступления. Об этом сообщает Суспільне.

Наталья говорит, что в тот день была занята своими делами, когда сыновья позвонили по телефону и попросили разрешения поехать с папой на море, чтобы отпраздновать его день рождения.

Сказал, собраться срочно. Меня это не удивило… Но я действительно чувствовала, мне было не спокойно, я даже расплакалась, но не звонила им, чтобы не огорчать, – рассказывает Наталья.

Тогда она не знала, что Джумбери был пьян, однако это не в первый раз, когда он садился за руль нетрезвым. Ранее он уже получал штрафы за подобные нарушения. Уже после инцидента дети рассказали Наталье, что отец выпил перед поездкой.

Они ответили: мам, мы ему доверяем, мы не боялись с ним… – рассказывает женщина.

Наталья рассказала, что она расстроена из-за видео, где говорят, что в машине была жена застреленного.

Меня там не было. Дети ехали с моим бывшим мужем и его любовницей. Это для меня очень важно, ведь мои дети смотрят все эти соцсети и им очень не приятно, и когда моим детям желают смерти, — рассказывает Наталья.

Дети, ставшие свидетелями инцидента, скоро начнут заниматься с психологом, ведь нуждаются в помощи специалистов после пережитого.

Как отмечает Суспильне, в ДБР до сих пор нет выводов экспертов о том, чем был пьяным застрелен Джумбери Силогава или нет.

Что предшествовало

Напомним, смертельная стрельба произошла вечером 29 августа, когда патрульные остановили автомобиль, нарушивший правила дорожного движения. Во время разговора с Джумбери Силлоговой и его спутницей возник конфликт, закончившийся стрельбой. Вероятно, это произошло после того, как нарушители пытались скрыться с места событий.

В настоящее время возбуждено два уголовных дела. Против патрульного, подозреваемого в превышении служебных полномочий и умышленном убийстве. И по факту посягательства на жизнь правоохранителей.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: