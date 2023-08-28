Частично возобновят рейсы отмененного поезда, курсирующего через Днепр в Польшу: как будет ехать

Недавно в Укрзализныце сообщили об отмене некоторых рейсов на поезд, курсирующий через Днепр в Польшу.
Причина – «месяц ремонтов» на польской железной дороге. Так что каждую пятницу и субботу в течение сентября, а именно 7-8, 14-15, 21-22 числа, поезда №31/32 Запорожье — Перемышль не будут курсировать.
Как сообщили в УЗ, отмененный в эти даты поезд будет курсировать вместо Польши в Ивано-Франковск. Это новый временный маршрут, который будет действовать в сентябре. Поезд будет отправляться из Запорожья 7-8, 14-15, 21-22 сентября в 20:49 и прибывать на следующий день в Ивано-Франковск в 16:02. Обратная отправка из Ивано-Франковска 8-9, 15-16, 22-23 сентября в 19:23, прибытие в Запорожье в 15:34 на следующий день.
Публикуем также расписание движения поезда из Днепра в Перемышль, которое будет действовать после окончания ремонтов на польской железной дороге.
Расписание движения из Перемышля в Днепр.
Напомним, ранее в сети показали «спартанские» условия в поезде Днепр – Трускавец и украинский аналог «магической» Платформы 9 3/4.
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