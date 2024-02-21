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  • Части района на Днепропетровщине могут отключить насосную станцию из-за долгов

Части района на Днепропетровщине могут отключить насосную станцию из-за долгов

Сегодня 15:55
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В общине на Днепропетровщине могут остановить помповую станцию из-за долгов.

Новости Днепра про Части района на Днепропетровщине могут отключить насосную станцию из-за долгов

В Красногригорьевской общине могут отключить насосную станцию из-за долгов за электроэнергию.

Об этом сообщили в официальном телеграм-канале громады.

Отключение может произойти из-за накопившихся в общине долгов за электроэнергию.

Согласно предупреждению ООО «Днепровские энергетические услуги» от 16.02.2024 года, Приднепровская насосная станция будет отключена в связи с задолженностью за потребленную электроэнергию, — сообщили в КП «Днепр».

Это касается прежде всего потребителей, которые сейчас живут в пгт Красногригорьевка, с. Приднепровское, с. Мусеевка. Всем жителям эти населенных пунктов необходимо снять показатели и немедленно рассчитаться за потребленную воду.

«Чтобы не возникло вышеупомянутой ситуации и мы могли предоставлять в дальнейшем услуги водоснабжения»

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