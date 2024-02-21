Части района на Днепропетровщине могут отключить насосную станцию из-за долгов

В Красногригорьевской общине могут отключить насосную станцию из-за долгов за электроэнергию.
Об этом сообщили в официальном телеграм-канале громады.
Отключение может произойти из-за накопившихся в общине долгов за электроэнергию.
Согласно предупреждению ООО «Днепровские энергетические услуги» от 16.02.2024 года, Приднепровская насосная станция будет отключена в связи с задолженностью за потребленную электроэнергию, — сообщили в КП «Днепр».
Это касается прежде всего потребителей, которые сейчас живут в пгт Красногригорьевка, с. Приднепровское, с. Мусеевка. Всем жителям эти населенных пунктов необходимо снять показатели и немедленно рассчитаться за потребленную воду.
«Чтобы не возникло вышеупомянутой ситуации и мы могли предоставлять в дальнейшем услуги водоснабжения»
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