Часть Днепра и Таромское без воды, а на левом берегу – слабый напор: в чем причина и когда ожидать восстановления

Сегодня, 18 июня, некоторые жители Днепра, а также поселка Таромское столкнулись с проблемами водоснабжения. По конкретным адресам вода отсутствует вообще, а на левом берегу - очень слабый напор.

Об этом предупреждает КП «Днепроводоканал».

Слабое давление воды на левом берегу связано с проведением аварийных работ на Ломовской насосно-фильтровальной станции. Полное восстановление устойчивого режима водоснабжения произойдет после завершения работ в течение дня.

Что касается Таромского, то там воды нет из-за аварийных работ на перекрестке улиц Золотоосенная и Школьная.

Также вода отсутствует по следующим адресам:

проспект Дмитрия Яворницкого 2 – 10;

проспект Слобожанский, 40 – 90;

улица Богдана Хмельницкого, 2 – 33;

проспект Петра Калнышевского, 8 – 64;

улица Байкальская, 1, 10, 11;

улица Г.Королевой, 1 – 36;

улица Тверская, 1 – 41;

улица Пулковская, 21, 23, 28, 29;

улица Осенняя, 7 – 13;

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