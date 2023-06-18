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  • Часть Днепра и Таромское без воды, а на левом берегу – слабый напор: в чем причина и когда ожидать восстановления

Часть Днепра и Таромское без воды, а на левом берегу – слабый напор: в чем причина и когда ожидать восстановления

Сегодня 12:02
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Сегодня, 18 июня, некоторые жители Днепра, а также поселка Таромское столкнулись с проблемами водоснабжения. По конкретным адресам вода отсутствует вообще, а на левом берегу - очень слабый напор.

Новости Днепра про Часть Днепра и Таромское без воды, а на левом берегу – слабый напор: в чем причина и когда ожидать восстановления

Об этом предупреждает КП «Днепроводоканал».

Слабое давление воды на левом берегу связано с проведением аварийных работ на Ломовской насосно-фильтровальной станции. Полное восстановление устойчивого режима водоснабжения произойдет после завершения работ в течение дня.

Что касается Таромского, то там воды нет из-за аварийных работ на перекрестке улиц Золотоосенная и Школьная.

Также вода отсутствует по следующим адресам:

  • проспект Дмитрия Яворницкого 2 – 10;
  • проспект Слобожанский, 40 – 90;
  • улица Богдана Хмельницкого, 2 – 33;
  • проспект Петра Калнышевского, 8 – 64;
  • улица Байкальская, 1, 10, 11;
  • улица Г.Королевой, 1 – 36;
  • улица Тверская, 1 – 41;
  • улица Пулковская, 21, 23, 28, 29;
  • улица Осенняя, 7 – 13;

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Новости Днепра про Часть Днепра и Таромское без воды, а на левом берегу – слабый напор: в чем причина и когда ожидать восстановленияУкраїнська Новости Днепра про Часть Днепра и Таромское без воды, а на левом берегу – слабый напор: в чем причина и когда ожидать восстановленияРусский

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