Часть Днепра и Таромское без воды, а на левом берегу – слабый напор: в чем причина и когда ожидать восстановления

Об этом предупреждает КП «Днепроводоканал».
Слабое давление воды на левом берегу связано с проведением аварийных работ на Ломовской насосно-фильтровальной станции. Полное восстановление устойчивого режима водоснабжения произойдет после завершения работ в течение дня.
Что касается Таромского, то там воды нет из-за аварийных работ на перекрестке улиц Золотоосенная и Школьная.
Также вода отсутствует по следующим адресам:
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