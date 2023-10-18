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Часть Днепра и пригорода частично без воды и света: в чем дело

Сегодня 12:38
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В Днепре кое-где исчезла вода.

Новости Днепра про Часть Днепра и пригорода частично без воды и света: в чем дело

В среду, 18 октября, в Днепре часть улиц осталась без водоснабжения.

Воду временно отключили из-за проведения аварийных работ. Вернуть ее должны до конца дня.

Как сообщили в Днепроводоканале, сейчас без воды:

улица Старочумацкая, 80-84;
улица Янтарная, 73-83, 32-44;
улица Холодильная, 55-61;
улица Универсальная, 27,29;
улица Шевченко, 35;
улица Канатная;
улица Аптекарская Балка, 17-46;
улица Д.Нечая;
улица Б. Кротова.

Также воды нет в селе Царское, Одинковка и Александровка.

Кроме того, в Обуховке отсутствует электроэнергия. Причина – аварийные ремонтные работы. Ориентировочное время восстановления электроэнергии – 16:00.

Напомним, сегодня утром по окрестностям Днепра ударили ракетой. Известно, что погибла 31-летняя женщина. Еще четыре человека травмировались.

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