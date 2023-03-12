CБУ окончательно назвала имя расстрелянного защитника: Зеленский присвоил звание Героя Украины

СБУ установила Героя, расстрелянного россиянами.

CБУ заявила, что окончательно подтвердила личность Героя, расстрелянного после слов «Слава Украине!».

Следователи Службы безопасности установили, что украинским военным, расстрелянным после слов «Слава Украине!», был снайпер 163 батальона 119 отдельной бригады ТРО Черниговской области Мациевский Александр Игоревич.

Окончательно подтвердить данные Героя удалось после комплекса следственных действий, включавших общение с родными и собратьями погибшего, а также разработку фото- и видеоматериалов.

Кроме того, СБУ получила заключение судебной портретной экспертизы, подтверждающей, что военный на видео – именно Александр Мациевский.

Мы сделаем все, чтобы эти изверги понесли заслуженное наказание, – заявил глава Василий Малюк.

Александр Мациевский был призван на военную службу в марте 2022 года. С конца декабря он считался пропавшим без вести вблизи населенного пункта Красная Гора в Донецкой области.

Как удалось установить СБУ, Александр Мациевский был расстрелян 30 декабря 2022 года. Его тело вернули домой в феврале 2023 года.

В настоящее время СБУ принимает комплексные меры по установлению военнослужащих России, совершивших это преступление. Досудебное расследование осуществляется по статье 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Мероприятия проводятся при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.

Владимир Зеленский наградил Александра Мациевского званием Герой Украины.

Вечная память.

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