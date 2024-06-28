«Бизнесвумен» пыталась перевезти через границу уклонистов из Днепропетровщины и Закарпатья

Так, 35-летняя «бизнесследи» пыталась перевезти пятерых мужчин через границу с Венгрией. Среди них были двое жителей Днепропетровщины, двое из Закарпатья и один из Львовщины. Каждый из них заплатил женщине от 7 до 12 тысяч долларов. Однако путешествие не удалось. Пограничники остановили автомобиль возле села Большая Бакта Береговского района, которое находится недалеко от Венгрии.
Об этом сообщили на сайте Государственной пограничной службы.
Женщину задержали и открыли против нее уголовное производство по ч. 2 ст. 332 УК (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Если ее вину докажут в суде, то бизнесмену грозит до семи лет тюрьмы.
Разоблачение злоумышленницы осуществили сотрудники оперативно-розыскного отдела и отдела пограничной службы «Лужанка» Мукачевского пограничного отряда совместно с сотрудниками Береговского райотдела ГУНП в Закарпатской области в рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 332 УК (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины)”, — отметили в пограничной службе.
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