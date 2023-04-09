Бизнесмен из Днепра даст 20 млн грн за БПЛА, который сядет на Красной площади 9 мая: в РФ ответили

На днях в Украине был объявлен конкурс на БПЛА, который сможет сесть на Красной площади 9 мая. Такое вознаграждение предложил бизнесмен из Днепра Владимир Яценко.
По его словам, это предложение для украинских инженеров, занимающихся разработкой дронов. Призовой фонд – 20 миллионов гривен.
Итак, я официально устанавливаю премию украинскому производителю БПЛА, чей самолет, конечно, с помощью военных, долетит и приземлится на красной площади в Москве 9 мая, — написал он.
Одно из условий конкурса — на крыльях должен быть написан украинский лозунг. К примеру, «Слава Украине». Это для того чтобы можно было отличить участников соревнования. Он также предложил увеличить призовой фонд донатами, что будет стимулировать украинских разработчиков БПЛА. Сумма должны разделить между производителем и военными операторами БПЛА.
Активист и волонтер Сергей Стерненко пообещал «докинуть сверху нормальный донат», если БПЛА удастся разнести Мавзолей.
В РФ «ответили»
В z-пропагандистских телеграмм-каналах ответили на эту инициативу. В одном из таких пообещали дать бутылку ликера Jägermeister и фирменные шевроны людям, которые сожгут центральный офис «Монобанка».
Кто скажет им?
Отметим, что в РФ уже падали неизвестные дроны, а некоторые были с украинской символикой. А в Москве начали устанавливать системы ПВО на крышах админпостроек.
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