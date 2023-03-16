«Бизнес» в съемной квартире: на Днепропетровщине разоблачили мини цех по производству наркотиков

Изъятые вещества и вещественные доказательства направлены на экспертное исследование. После получения результатов планируется уведомление мужчины о подозрении. Также проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к незаконному обороту наркотических веществ.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области по материалам Криворожского районного управления полиции.

32-летний мужчина снимал квартиру, в которой организовал мини цех по производству наркотических средств. В оборудованной нарколаборатории уже провели обыск и обнаружили оборудование и готовую продукцию – фасованные психотропы в 15 пластиковых трубочках.

На Днепропетровщине вырубили около 2 тысяч деревьев.

В воскресенье, 12 марта, на улице Канатной в Днепре правоохранители…

Как работает общественный транспорт Днепра 16 марта: график Сегодня, 16 марта, в Днепре электротранспорт работает в штатном режиме по расписанию рабочего дня. просмотров

Какая ситуация с водой и теплом в Днепре на вечер 15 марта По состоянию на 18:00 на всех объектах КП Днепроводоканал», а также на теплоснабжающих предприятиях: КП «Теплоэнерго», КП «Комэнергосервис» и КП «Жилсервис-Днепр» обесточивания отсутствуют. просмотров

В Днепре мужчина прятал похищенный мотоцикл посреди кухни Преступление произошло 11 марта около 19:50 возле одного из магазинов по улице Янтарной в Индустриальном районе города. Владелец оставил мотоцикл на парковке и совершал покупки, а когда через 10 минут вернулся – транспортного средства уже не обнаружил. О произошедшем сразу… просмотров

Нашли только останки: на Днепропетровщине в подвале гимназии замуровали кошек В подвале гимназии №39 в Каменском нашли трупы котов. Бездомных животных замуровали там специально, не оставив им никаких шансов на спасение. просмотров

Мальчик, потерявший мать из-за удара ракеты рф в дом на Победе, получил квартиру от застройщика и города Два месяца назад очередное военное преступление россиян унесло жизни 46 мирных людей в Днепре. Оккупанты попали в жилой дом на Победе ракетой Х22, которая разрушила два тамошних подъезда, убила их жителей и проходивших мимо прохожих. 0 просмотров

Оставили на капоте авто венок: в Кривом Роге неизвестные требовали у мужчины 3000 долларов «долга» Среди задержанных – местные жители, в том числе с криминальным опытом. Обоим фигурантам объявлены подозрения. За вымогательство им может грозить до 12 лет тюрьмы. просмотров