«Бизнес» в съемной квартире: на Днепропетровщине разоблачили мини цех по производству наркотиков

Незаконную деятельность местного жителя разоблачили работники сектора криминальной полиции отделения полиции №3 Криворожского районного управления полиции в ходе оперативных мероприятий.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области по материалам Криворожского районного управления полиции.
Изъятые вещества и вещественные доказательства направлены на экспертное исследование. После получения результатов планируется уведомление мужчины о подозрении. Также проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к незаконному обороту наркотических веществ.
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