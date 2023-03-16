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  • «Бизнес» в съемной квартире: на Днепропетровщине разоблачили мини цех по производству наркотиков

«Бизнес» в съемной квартире: на Днепропетровщине разоблачили мини цех по производству наркотиков

Сегодня 08:00
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32-летний мужчина снимал квартиру, в которой организовал мини цех по производству наркотических средств. В оборудованной нарколаборатории уже провели обыск и обнаружили оборудование и готовую продукцию – фасованные психотропы в 15 пластиковых трубочках.

Новости Днепра про

Незаконную деятельность местного жителя разоблачили работники сектора криминальной полиции отделения полиции №3 Криворожского районного управления полиции в ходе оперативных мероприятий.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области по материалам Криворожского районного управления полиции.

Изъятые вещества и вещественные доказательства направлены на экспертное исследование. После получения результатов планируется уведомление мужчины о подозрении. Также проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к незаконному обороту наркотических веществ.

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