Бизнес на истории: за сколько в Днепре можно купить екатеринославский кирпич

Из него строят дома, им декорируют помещения. Зачем его выносят из Дворца — неизвестно. Возможно, людям нужно срочно отремонтировать дом и нужного стройматериала не хватает, а возможно это просто ценители старины так пополняют свою коллекцию.
Журналисты dnepr.info решили поинтересоваться, за сколько сейчас в Днепре можно купить екатеринославский кирпич.
Судя по объявлениям, такого кирпича в Днепре продают довольно много. Но цена зависит от того какой именно кирпич будет покупать потенциальный клиент и сколько.
Например, за половинку б/у кирпича, судя по объявлению, берут по 2 грн. Как отмечает продавец, он подойдет для «черновой кладки стен, забутовки, фасада беседок с дизайнерским подходом, мощения дорожек или сливных ям».
Целый кирпич с клеймом или без отдадут по цене от 9 до 12 грн за штуку. Но возможен и торг.
Также продают его поштучно и по 15 грн.
Но есть бюджетные варианты и по 7 грн.
Кирпичи с клеймами отдают дороже. За один просят 180 грн, но оптовому покупателю готовы сделать скидку и отдать 10 штук за 1,5 тыс грн.
В полиции отметили, что за кража чего-либо пусть и в разрушенном доме – может быть уголовно наказуема, поскольку у дома есть владелец или оно находится на балансе какого-либо предприятия, учреждения или города. Но с другой стороны, доказать, что конкретный кирпич был украден с определенного дома, а не найден просто на свалке, после того как старый дом был снесен – довольно сложно.
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