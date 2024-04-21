Бывший нападающий «Днепра» Довбик забил 18-й гол в Примере

Бывший нападающий "Днепра" продолжает ставить голевые рекорды.

Форвард Жироны Артем Довбик забил уже 18-й гол в испанской Примере.

В домашнем матче с «Кадисом» Артем на 71-й минуте разобрался с защитником и забил гол прицельным ударом в дальний угол ворот Ледесмы.

Украинец начал игру в старте и постоянно создавал угрозу для ворот соперника.

Победа стала исторической для команды Артема, позволив Жироне гарантировать место в Еврокубках на следующий сезон.

В зачете бомбардиров нападающий оторвался от Роберта Левандовского и Джуда Беллингема. Оба имеют шанс пополнить свой бомбардирский счет в сегодняшнем Классико.

По системе гол+пас Довбик также единоличный лидер с 23 очками.

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