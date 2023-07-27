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Бывший энергетик призвал «освободить от нацистов» Днепропетровщину

Сегодня 17:03
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Несмотря на то, что россияне ежедневно атакуют Украину ракетами и дронами, есть украинцы, готовые "служить" рф.

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Среди них и житель Кривого Рога, который призвал «освободить от нацистов» Днепропетровщину.

Как сообщили в управлении СБУ в Днепропетровской области, криворожец – бывший сотрудник одной из энергетических компаний. Он занимался антиукраинской агитацией в интернет-пространстве.

В группах пророссийской направленности он получал деструктивные нарративы и затем распространял их на личной странице в социальной сети. Посты в основном касались оправдания вооруженной агрессии россии против Украины и оккупации врагом территорий нашего государства. Месседжи мужчина дополнял комментариями, в которых он призвал поддержать проведение так называемой «СВО» и освободить Днепропетровщину он «нацистов».

Мужчину задержали.

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В ходе проведения следственных действий правоохранители изъяли у него компьютерную технику и мобильные телефоны. В настоящее время любителю «русского мира» сообщили о подозрении за коллаборационную деятельность.

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