Бывший энергетик призвал «освободить от нацистов» Днепропетровщину

Среди них и житель Кривого Рога, который призвал «освободить от нацистов» Днепропетровщину.
Как сообщили в управлении СБУ в Днепропетровской области, криворожец – бывший сотрудник одной из энергетических компаний. Он занимался антиукраинской агитацией в интернет-пространстве.
В группах пророссийской направленности он получал деструктивные нарративы и затем распространял их на личной странице в социальной сети. Посты в основном касались оправдания вооруженной агрессии россии против Украины и оккупации врагом территорий нашего государства. Месседжи мужчина дополнял комментариями, в которых он призвал поддержать проведение так называемой «СВО» и освободить Днепропетровщину он «нацистов».
Мужчину задержали.
В ходе проведения следственных действий правоохранители изъяли у него компьютерную технику и мобильные телефоны. В настоящее время любителю «русского мира» сообщили о подозрении за коллаборационную деятельность.
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