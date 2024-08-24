Бывшие игроки СК Днепр-1 не получили зарплату за 5 месяцев, — СМИ

Об этом сообщает портал sport.ua со ссылкой на собственные источники.
По предварительной информации клуб не рассчитался с некоторыми игроками и персоналом клуба.
Бывшие работники клуба намерены подать жалобу в УАФ и обратиться в руководящие структуры украинского футбола.
Недавно мы писали о том, что СК Днепр ничего не получит после трансфера Артема Довбика в римскую «Рому».
Напомним, что после снятия днепрян с УПЛ их место в элите украинского футбола досталось команде «Левый берег».
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Козенко Антон
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