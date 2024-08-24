Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Бывшие игроки СК Днепр-1 не получили зарплату за 5 месяцев, — СМИ

Сегодня 10:28
просмотров

СК "Днепр-1" до сих пор не рассчитался с бывшими футболистами.

Новости Днепра про Бывшие игроки СК Днепр-1 не получили зарплату за 5 месяцев, - СМИ

Об этом сообщает портал sport.ua со ссылкой на собственные источники.

По предварительной информации клуб не рассчитался с некоторыми игроками и персоналом клуба.

Бывшие работники клуба намерены подать жалобу в УАФ и обратиться в руководящие структуры украинского футбола.

Недавно мы писали о том, что СК Днепр ничего не получит после трансфера Артема Довбика в римскую «Рому».

Напомним, что после снятия днепрян с УПЛ их место в элите украинского футбола досталось команде «Левый берег».

Читайте также:

 

Новости Днепра про Бывшие игроки СК Днепр-1 не получили зарплату за 5 месяцев, - СМИУкраїнська Новости Днепра про Бывшие игроки СК Днепр-1 не получили зарплату за 5 месяцев, - СМИРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Где в Днепре 24 августа нет воды: список адресов
    Новости Днепра
    Сегодня 11:01
    Где в Днепре 24 августа нет воды: список адресов

    Сегодня в Днепре у многих не будет воды.

    В Днепровском районе ночью дотла выгорел грузовик
    Новости Днепра
    Сегодня 09:00
    В Днепровском районе ночью дотла выгорел грузовик

    Сегодня ночью в Днепровском районе горел грузовик.

    Ночью враг обстреливал Никопольщину и Криворожье: пострадала 85-летняя женщина
    Новости Днепра
    Сегодня 08:23
    Ночью враг обстреливал Никопольщину и Криворожье: пострадала 85-летняя женщина

    Сегодня ночью враг атаковал общины Днепропетровщины.

    Погода на 24 августа: в Днепре будет ясно и солнечно
    Новости Днепра
    Сегодня 06:15
    Погода на 24 августа: в Днепре будет ясно и солнечно

    Хорошего дня, друзья!

    Последние новости

    Где в Днепре 24 августа нет воды: список адресов
    Где в Днепре 24 августа нет воды: список адресов

    Сегодня в Днепре у многих не будет воды.

    Сегодня 11:01
    4
    просмотров
    В Днепровском районе ночью дотла выгорел грузовик
    В Днепровском районе ночью дотла выгорел грузовик

    Сегодня ночью в Днепровском районе горел грузовик.

    Сегодня 09:00
    1
    просмотров
    Ночью враг обстреливал Никопольщину и Криворожье: пострадала 85-летняя женщина
    Ночью враг обстреливал Никопольщину и Криворожье: пострадала 85-летняя женщина

    Сегодня ночью враг атаковал общины Днепропетровщины.

    Сегодня 08:23
    2
    просмотров
    Погода на 24 августа: в Днепре будет ясно и солнечно
    Погода на 24 августа: в Днепре будет ясно и солнечно

    Хорошего дня, друзья!

    Сегодня 06:15
    2
    просмотров
    «Демонстративно не останавливался, потому что видел, что я без ноги»: в Днепре жалуются на маршрутщика, который игнорирует военных
    «Демонстративно не останавливался, потому что видел, что я без ноги»: в Днепре жалуются на маршрутщика, который игнорирует военных

    В Днепре пожаловались на маршрутщика, который не захотел брать пассажира-льготника без одной ноги.

    Вчера 21:55
    3
    просмотров
    В Курской области погиб защитник из Днепропетровщины
    В Курской области погиб защитник из Днепропетровщины

    В Курской области героически погиб воин из Днепропетровской области.

    Вчера 21:12
    9
    просмотров
    Смертельное ДТП на Днепропетровщине: из-за ДТП сгорели два автомобиля, погиб мужчина
    Смертельное ДТП на Днепропетровщине: из-за ДТП сгорели два автомобиля, погиб мужчина

    Один из мужчин сгорел в автомобиле.

    Вчера 20:23
    4
    просмотров
    Жителя Кривого Рога ударило током, когда он в одиночку полез ремонтировать электрощитовую
    Жителя Кривого Рога ударило током, когда он в одиночку полез ремонтировать электрощитовую

    В Кривом Роге мужчина травмировался из-за удара током.

    Вчера 19:27
    3
    просмотров
    Ушел из больницы и пропал: в Днепропетровской области третий день разыскивают 46-летнего мужчину
    Ушел из больницы и пропал: в Днепропетровской области третий день разыскивают 46-летнего мужчину

    В Кривом Роге исчез мужчина.

    Вчера 19:00
    5
    просмотров
    В Днепре в праздничную субботу трамваи будут курсировать иначе
    В Днепре в праздничную субботу трамваи будут курсировать иначе

    В Днепре трамваи изменят схему движения.

    Вчера 18:20
    3
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх