«Биологический ленд-лиз в действии»: в Днепре поймали орлана-беглеца, которого перед этим видели на составе АТБ

В Днепре нашли беглую птицу, которую вчера видели на складе супермаркета АТБ.

О том, что птицу наконец-то отловили сообщила зоозащитница Вероника Конькова.

Девушка отметила, что ей сегодня позвонила почти половина города, но теперь все хорошо, Вероника забрала орлана под свою опеку.

Скорее всего, птицу вчера забрали сотрудники АТБ. А руководитель АТБ Борис Марков на своей странице пошутил о партии боевых птиц, которую завезли по ленд-лизу.

Главное, что орлан теперь под наблюдением профессионалов.

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