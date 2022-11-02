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  • «Биологический ленд-лиз в действии»: в Днепре поймали орлана-беглеца, которого перед этим видели на составе АТБ

«Биологический ленд-лиз в действии»: в Днепре поймали орлана-беглеца, которого перед этим видели на составе АТБ

Сегодня 15:15
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В Днепре нашли беглую птицу, которую вчера видели на складе супермаркета АТБ.

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О том, что птицу наконец-то отловили сообщила зоозащитница Вероника Конькова.

Девушка отметила, что ей сегодня позвонила почти половина города, но теперь все хорошо, Вероника забрала орлана под свою опеку.

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Скорее всего, птицу вчера забрали сотрудники АТБ. А руководитель АТБ Борис Марков на своей странице пошутил о партии боевых птиц, которую завезли по ленд-лизу.

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Главное, что орлан теперь под наблюдением профессионалов.

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