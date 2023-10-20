Биологу из Кривого Рога удалось найти редкий суккулент, который растет в каньонах

Редкое для степной части Украины растение удалось найти криворожскому биологу.

Биолог и преподаватель криворожского университета Валерий Коцюруба показал редкий суккулент, который встретить в дикой природе степной Украины почти невозможно. Речь идет о молодом русском, или как его называют в народе — «свиной хлеб». Удалось заметить растение в Арбузинском каньоне.

Молодило русское – суккулентное многолетнее растение из семейства толстолистных. Занесен в Официальный перечень регионально редких растений Днепропетровской области. Наиболее распространен в заповедниках.

Его иногда собирают во лекарственных целях, а вот на Кавказе, где молодило растет почти повсюду, это растение используют для консервации и в салатах. Молодило квасят и маринуют на зиму.

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