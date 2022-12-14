Били из «Градов», «Ураганов» и тяжелой артиллерии: ситуация на Днепропетровщине

Об этом сообщает глава ДнепрОВА Валентин Резниченко.
В Никополе повреждено несколько частных домов, СТО, газопровод и линии электропередач
В Марганце российские снаряды повредили с десяток частных домов и хозяйственных построек, авто, газопроводы и электросети.
В дворах горожан занялись два пожара. Пожарные их уже укротили.
Повсюду обошлось без пострадавших.
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