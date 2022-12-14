Били из «Градов», «Ураганов» и тяжелой артиллерии: ситуация на Днепропетровщине

В дворах горожан занялись два пожара. Пожарные их уже укротили.

В Марганце российские снаряды повредили с десяток частных домов и хозяйственных построек, авто, газопроводы и электросети.

В Никополе повреждено несколько частных домов, СТО, газопровод и линии электропередач

Россияне всю ночь атаковали Никопольщину из «Градов», «Ураганов» и тяжелой артиллерии. Держали под прицелом два города – Никополь и Марганец. Направили на жилые кварталы более 50 снарядов.

Табак в стране не будет продаваться легально людям, родившимся 1…

В Днепре планируют разорвать соглашение о дружбе и сотрудничестве с…

Таких товарищей нам не нужно: Днепр может прекратить «дружбу и сотрудничество» с соседом В Днепре планируют разорвать соглашение о дружбе и сотрудничестве с белорусским городом Гомель. Соответствующий договор был заключен еще в 2018-м. И сейчас на территории Республики находится российская армия, оттуда же враг наносит ракетные удары по Украине. просмотров

Новая Зеландия первой в мире запретит курение сигарет для следующего поколения Табак в стране не будет продаваться легально людям, родившимся 1 января 2009 года или позже. просмотров

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