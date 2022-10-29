Били по Никопольщине, есть пострадавшие: как прошла ночь на Днепропетровщине

Сегодня ночью российские войска обстреляли три громады Никопольского района – Никопольскую, Марганецкую и Мировскую.

Об этом сообщает Валентин Резниченко, глава Днепропетровской ОВА.

По его словам, больше всего пострадал Никополь. Там ранен 39-летний мужчина. Он находится в больнице. Состояние средней тяжести.

В городе повреждено 8 многоэтажных и частных домов, несколько магазинов, мебельная фабрика, гостиница, автобусная остановка, газопровод и электросети.

Российские снаряды повлекли за собой пожар на автозаправочной станции и в гаражном кооперативе. Спасатели огонь уже потушили.

В Марганецкой и Мировской громадах обошлось без пострадавших.

В других районах ночь без чрезвычайных ситуаций и в эту минуту спокойно, – отметил Валентин Резниченко.

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