Били по Никопольщине, есть пострадавшие: как прошла ночь на Днепропетровщине

Об этом сообщает Валентин Резниченко, глава Днепропетровской ОВА.
По его словам, больше всего пострадал Никополь. Там ранен 39-летний мужчина. Он находится в больнице. Состояние средней тяжести.
В городе повреждено 8 многоэтажных и частных домов, несколько магазинов, мебельная фабрика, гостиница, автобусная остановка, газопровод и электросети.
Российские снаряды повлекли за собой пожар на автозаправочной станции и в гаражном кооперативе. Спасатели огонь уже потушили.
В Марганецкой и Мировской громадах обошлось без пострадавших.
В других районах ночь без чрезвычайных ситуаций и в эту минуту спокойно, – отметил Валентин Резниченко.
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