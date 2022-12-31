Было 95 лет: умер бывший Папа Римский Бенедикт XVI

В своей резиденции в Ватикане в возрасте 95 лет скончался бывший Папа Римский Бенедикт XVI.
Об этом сообщают СМИ.
Апостольский престол Бенедикт XVI занимал с 2005 по 2013 год. Он оставил престол из-за состояния здоровья.
Тогда он стал первым папой за 600 лет, фактически ушедшим в отставку. Около десяти лет в Ватикане фактически жили два папы, поскольку Бенедикт время от времени появлялся на публике вместе со своим преемником.
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