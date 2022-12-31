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Было 95 лет: умер бывший Папа Римский Бенедикт XVI

Сегодня 12:03
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Светлая память!

Новости Днепра про Было 95 лет: умер бывший Папа Римский Бенедикт XVI

В своей резиденции в Ватикане в возрасте 95 лет скончался бывший Папа Римский Бенедикт XVI.

Об этом сообщают СМИ.

Апостольский престол Бенедикт XVI занимал с 2005 по 2013 год. Он оставил престол из-за состояния здоровья.

Тогда он стал первым папой за 600 лет, фактически ушедшим в отставку. Около десяти лет в Ватикане фактически жили два папы, поскольку Бенедикт время от времени появлялся на публике вместе со своим преемником.

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Новости Днепра про Было 95 лет: умер бывший Папа Римский Бенедикт XVIУкраїнська Новости Днепра про Было 95 лет: умер бывший Папа Римский Бенедикт XVIРусский

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